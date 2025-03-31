Улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши

Российский блогер Николай Василенко демонстрирует роскошь из-за тяги к моде

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «король Reels» благодаря своим призывам улыбаться, высказался о любви к роскоши. Об этом он поговорил с Ксенией Собчак в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Сочбак».

Ведущая поинтересовалась, откуда в бизнесмене взялась привычка демонстрировать напоказ предметы роскоши: спорткары, одежду люксовых брендов и другие вещи. По словам Василенко, его грех — это тяга к моде и одежде. «Я, как и все мы, рожден с первородным грехом. У меня тяга к некоему выпячиванию, может, потому что я Петух по знаку зодиака?» — сказал он.

Василенко добавил, что как бизнесмен «он закончился еще 15 лет назад». «Сейчас у меня нет внутренней потребности что-то создавать. У меня есть деньги, они как-то размещены. Я о них иногда забочусь, а они заботятся обо мне», — подытожил герой интервью.

Ранее Николай Василенко также объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода.