Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:10, 31 марта 2025Ценности

Улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши

Российский блогер Николай Василенко демонстрирует роскошь из-за тяги к моде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Николай Василенко

Николай Василенко. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «король Reels» благодаря своим призывам улыбаться, высказался о любви к роскоши. Об этом он поговорил с Ксенией Собчак в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Сочбак».

Ведущая поинтересовалась, откуда в бизнесмене взялась привычка демонстрировать напоказ предметы роскоши: спорткары, одежду люксовых брендов и другие вещи. По словам Василенко, его грех — это тяга к моде и одежде. «Я, как и все мы, рожден с первородным грехом. У меня тяга к некоему выпячиванию, может, потому что я Петух по знаку зодиака?» — сказал он.

Материалы по теме:
Центр удовольствия Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Центр удовольствияКак находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
21 августа 2020
«Любовь к русским дизайнерам — это тренд» Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
28 февраля 2020

Василенко добавил, что как бизнесмен «он закончился еще 15 лет назад». «Сейчас у меня нет внутренней потребности что-то создавать. У меня есть деньги, они как-то размещены. Я о них иногда забочусь, а они заботятся обо мне», — подытожил герой интервью.

Ранее Николай Василенко также объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода.

    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе высказались о связи призыва россиян в армию с СВО

    Фицо назвали идиотом

    В Barilla прокомментировали новости о росте цен на продукцию

    В Госдуме высказались о повышении пенсионного возраста

    В аэропорту Москвы объявили сигнал тревоги

    Отец погибшего в зоне СВО военкора высказался об осквернении его могилы

    Дело кинокритика Барабаш о военных фейках направили в российский суд

    В российском городе откопали таинственный подземный ход

    В Верховной Раде рассказали об ультиматумах со стороны Трампа Украине

    Улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше