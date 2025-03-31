«Человек-лавандовый раф» объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода

Блогер Василенко на волне страсти к машинам купил 10 роскошных авто за полгода

Ростовский предприниматель Николай Василенко, которого прозвали «человеком-лавандовым рафом» в сети, объяснил желание купить сразу 10 роскошных автомобилей за полгода. Об этом он высказался в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

На вопрос ведущей о самых странных тратах блогер рассказал, как на волне страсти к машинам в 2008 году приобрел сразу 10 авто за 6-7 месяцев. По словам бизнесмена, тогда он купил Ferrari GT, Ferrari 612 Scaglietti, Bentley, Jaguar, Hummer, а также MINI Cooper и другие транспортные средства. «Такая абсолютная глупость», — резюмировал он.

Кроме того, Василенко рассказал, что в тот же период приобрел в автопарк своей транспортной компании тягач Volvo и сам ездил на нем неделю.

В январе Василенко раскрыл свою реакцию на популярность в интернете. Предприниматель признался, что поначалу его обидело сравнение с лавандовым рафом, однако после общения с молодыми поклонниками его отношение к этому мему изменилось.

Ролики Николая Василенко стали набирать популярность в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осенью 2024 года. В большинстве видео бизнесмен призывает подписчиков улыбаться и радоваться каждому дню, а также рассказывает о своих нарядах, читает вслух прозу и поэзию. В сети его в шутку прозвали «человеком-антидепрессантом», «живым воплощением лавандового рафа» и «королем Reels».