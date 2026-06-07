Ушел из жизни звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»

Британский актер театра и кино Патрик Годфри ушел из жизни в 93 года

Британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо», ушел из жизни в 93 года. Информацию публикует РИА Новости со ссылкой на агентство актера Markham Froggatt & Irwin.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи», — говорится в сообщении. При этом причина смерти звезды не уточняется.

Известно, что у Годфри осталась жена, актриса Аманда Уокер, сын и дочь.

Всемирную славу актер обрел благодаря роли Леонардо да Винчи в фильме «История вечной любви» 1998 года. Также артист принимал участие в съемках сериалов «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».

Кроме того, Годфри служил в Национальном театре Великобритании и сотрудничал с другими театральными труппами.

Ранее в июне была названа причина смерти Халка Хогана. Представитель полицейского департамента Клируотера заявил, что американский рестлер умер по естественным причинам.