На Украине рассказали об элитной квартире Залужного в Лондоне

Экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Лондоне

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне. Об этом рассказали в Telegram-канале Insider.ua.

По данным издания, экс-главкому удалось накопить миллионное состояние. «По имеющейся информации, он активно обустраивает жизнь за рубежом, а общая стоимость его европейской недвижимости и инвестиций достигает как минимум пяти миллионов долларов», — отметили в публикации.

Кроме того, доходы Залужного в период, когда он командовал ВСУ, могли достигать десяти миллионов долларов, подчеркнули журналисты. При этом сам бывший главком свои возможные активы и покупки не комментировал.

Ранее Залужный рассказал об одном из ключевых рисков для Украины после завершения конфликта. По его мнению, им стало бы открытие пролива Босфор для Военно-морского флота России.