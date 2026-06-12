Евродепутат резко высказалась о запрете на въезд россиян в ЕС

Евродепутат Лашшакова: Запрет на въезд граждан РФ в ЕС является глупостью

Инициатива о запрете гражданам России въезжать на территорию стран Европейского союза (ЕС) является глупостью. Об этом в интервью ТАСС заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Я считаю, что это глупость», — ответила она на вопрос о том, как она оценивает идею о запрете на въезд россиян в ЕС. По ее словам, подобного рода инициативы продвигают политики, которым «просто больше нечем заняться».

Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. «Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим», — заявили евродепутаты.