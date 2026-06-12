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00:18, 12 июня 2026Мир

Евродепутат резко высказалась о запрете на въезд россиян в ЕС

Евродепутат Лашшакова: Запрет на въезд граждан РФ в ЕС является глупостью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Инициатива о запрете гражданам России въезжать на территорию стран Европейского союза (ЕС) является глупостью. Об этом в интервью ТАСС заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Я считаю, что это глупость», — ответила она на вопрос о том, как она оценивает идею о запрете на въезд россиян в ЕС. По ее словам, подобного рода инициативы продвигают политики, которым «просто больше нечем заняться».

Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. «Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим», — заявили евродепутаты.

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