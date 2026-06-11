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16:39, 11 июня 2026Путешествия

В Европе предложили полностью запретить выдачу виз российским туристам

Евродепутаты предложили полностью запретить выдачу шенгенов россиянам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. Об этом говорится в публикации фракции ХДС/ХСС в соцсети X.

В посте отмечается, что за 2025 год около 500 тысяч россиян провели отпуск в Европе. «Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим», — заявили евродепутаты.

При этом ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер раскритиковал препятствование въезду россиян в Европу. По его мнению, контакт между людьми важен.

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