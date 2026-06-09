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18:20, 9 июня 2026Путешествия

Депутат ЕС раскритиковал препятствование въезду россиян в Европу

Депутат ЕС Картайзер: Россияне должны свободно посещать страны Европы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Российские туристы должны свободно посещать страны Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он раскритиковал идею о препятствовании въезду россиян в страны Евросоюза (ЕС). «Я хочу, чтобы русские могли приезжать в Европу, чтобы европейцы приезжали в Россию», — заявил он.

По его мнению, контакт между людьми важен. Он помогает избавиться от предупреждений и сохранять взаимопонимание между народами, несмотря на политические разногласия, заключил политик.

Ранее стало известно, что 11 европейских стран, в том числе не входящие в Европейский союз, потребовали от Брюсселя ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам в преддверии летнего сезона. По их мнению, это должно усилить давление на Кремль.

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