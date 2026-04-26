19:19, 26 апреля 2026Экономика

Подмосковным водителям дали один совет в связи с погодой

Минтранс Московской области посоветовал не выезжать до среды на летней резине
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Подмосковным водителям посоветовали не выезжать на неделе на летней резине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметило, что в начале недели в московском регионе будет ухудшение погоды. До вечера среды ожидается дождь и снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Поэтому жителям Подмосковья рекомендовали хотя бы до среды воздержаться от поездок на автомобилях, оборудованных шинами для летнего сезона.

«Следите за погодой и не выезжайте на летней резине», — заявили в ведомстве. Также министерство рекомендовало водителям не отвлекаться на телефон во время управления автомобилем, держать дистанцию, избегать резких маневров. Кроме того, автолюбителей попросили не ставить свои машины у деревьев и шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что причина ночных заморозков в столичном регионе связана с циркуляцией атмосферы. Также, по ее словам, когда нет облаков, температура воздуха понижается.

