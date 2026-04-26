17:19, 26 апреля 2026

Названа причина апрельских заморозков в Москве

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Причина ночных заморозков в столичном регионе связана с циркуляцией атмосферы. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам Паршиной, ночные заморозки до минус трех и осадки с мокрым снегом в апреле объясняются циркуляцией атмосферы. Специалист подчеркнула, что циклоны распространяют холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря.

Также на низкую температуру влияет отсутствие облаков. Людмила Паршина объяснила, что когда заметна облачность, у поверхности Земли создается «парниковый эффект», в результате чего температура растет.

«А когда нет облаков, то тепло Земли уходит и почва охлаждается, а от нее понижается температура приземного слоя воздуха. Степень охлаждения может доходить до заморозков от минус одного-трех градусов», — подчеркнула синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве майские праздники начнутся с мокрого снега с дождем. Температура воздуха в этот день составит около 6 градусов тепла.

