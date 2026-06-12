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07:35, 12 июня 2026Бывший СССР

Бойцы Нацгвардии Украины заминировали останки сослуживцев и сбежали с позиций

РИА Новости: Бойцы Нацгвардии Украины заминировали останки сослуживцев и сбежали с позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Боевая группа из состава 5-й бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) с сбежала с позиций восточнее Петро-Ивановки в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, украинские бойцы оставили после себя заминированные останки собственных сослуживцев.

Ранее сообщалось, что бойцы 5-й бригады Нацгварди попали под огонь заградотрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежав с позиций. По данным силовиков, за последние сутки украинские войска понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях.

До этого командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций, бросив своих военнослужащих на славянско-краматорском направлении.

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