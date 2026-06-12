Боец ВСУ записал «предфинальное» видео из подвала в Константиновке

Боец ВСУ записал неутешительное видео из подвала в Константиновке

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал неутешительное видео из одного из подвалов в Константиновке. На ролик обратил внимание военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале

Военнослужащий рассказал, что для украинских войск в городе ситуация стала критической — бойцы из разных подразделений побросали свои позиции и укрылись в одном большом подвале. Он раскрыл, что среди его сослуживцев много раненых, нет еды и воды, а боеприпасы на исходе. Выйти наружу они не могут, поскольку не понимают, в какую сторону нужно двигаться для отступления. «Когда что-нибудь сюда прилетит — нам ****. Что делать — не знаем. Все очень плохо», — отрешенно резюмировал боец.

За спиной у солдата несколько человек проводят какую-то манипуляцию при тусклом красном свете. При этом слышны сдавленные стоны, предположительно, раненого.

Рожин назвал подобное видео «предфинальным» для украинского военного, поскольку «этих персонажей [главком ВСУ Александр] Сырский уже списал». Он напомнил, что подобные кадры из подвалов часто появлялись во время боев в Мариуполе.

Подтвердить подлинность видео не представляется возможным.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец рассказал, что ситуация в Константиновке, ключевой для обороны ВСУ в Донбассе, резко ухудшается, а бои за город вступают в финальную стадию. «Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — заявил он. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.