Ле Пен решила участвовать в выборах президента Франции

Ле Пен подтвердила TF1 намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1, что намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.

«Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию», — отметила политик.

Ле Пен добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром.

Ранее Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС).