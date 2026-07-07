Ле Пен решила участвовать в выборах президента Франции

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1, что намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.
«Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию», — отметила политик.
Ле Пен добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром.
Ранее Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС).