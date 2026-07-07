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22:09, 7 июля 2026Мир

Ле Пен решила участвовать в выборах президента Франции

Ле Пен подтвердила TF1 намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1, что намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.

«Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию», — отметила политик.

Ле Пен добавила, что в случае ее избрания Барделла станет премьер-министром.

Ранее Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС).

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