Суд вынес приговор Ле Пен

Суд оставил в силе обвинительный приговор Ле Пен и обязал ее носить электронный браслет

Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор экс-лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание France 24.

«Суд постановил, что Ле Пен будет приговорена к трем годам тюремного заключения. Хотя суд и признал два года условными, он обязал ее носить электронный браслет на лодыжке в течение года», — следует из публикации.

По данным телеканала, решение суда ставит под угрозу планы политика участвовать в президентских выборах, поскольку обязательство носить электронный браслет создает логистические и политические препятствия для ее предвыборной кампании.

При этом французский суд признал законным право Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента страны в следующем году, поскольку назначенный ей ранее запрет занимать государственные должности в течение 15 месяцев уже истек.

