Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 7 июля 2026Мир

Суд вынес приговор Ле Пен

Суд оставил в силе обвинительный приговор Ле Пен и обязал ее носить электронный браслет
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор экс-лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание France 24.

«Суд постановил, что Ле Пен будет приговорена к трем годам тюремного заключения. Хотя суд и признал два года условными, он обязал ее носить электронный браслет на лодыжке в течение года», — следует из публикации.

По данным телеканала, решение суда ставит под угрозу планы политика участвовать в президентских выборах, поскольку обязательство носить электронный браслет создает логистические и политические препятствия для ее предвыборной кампании.

При этом французский суд признал законным право Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента страны в следующем году, поскольку назначенный ей ранее запрет занимать государственные должности в течение 15 месяцев уже истек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к НАТО с одним вопросом

    Зеленский подписал сделку по беспилотникам с премьером Эстонии

    Кнутов рассказал о последствиях уничтожения украинских АЗС

    Китай укрепил «тайваньское направление» танками Type 99

    Российские власти призвали принимать меры и не допускать сбоев в поставках топлива

    Молодая россиянка оказалась на скамье подсудимых по статье о госизмене

    В России объяснили возросшую решимость ударов по Украине

    Москвичам предсказали отклонение от нормы

    Бобры построили плотины и затопили дома под Петербургом

    Япония запретила поставки топлива в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok