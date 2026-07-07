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15:16, 7 июля 2026Мир

Главной сопернице Макрона разрешили участвовать в президентских выборах Франции

Ле Пен разрешили участвовать в президентских выборах 2027 года Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Суд дал разрешение бывшему лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, но при этом приговорил ее к трем годам заключения, два из которых являются условными. Об этом сообщает BFMTV.

«Марин Ле Пен [в 2025 году] была приговорена к 45 месяцам дисквалификации [участия в президентских выборах], 30 из которых были условными. Но суд учитывает, что она уже отбыла 15 месяцев лишения права на участие в выборах с 31 марта 2025 года. Таким образом, она имеет право и на законных основаниях баллотироваться на пост президента», — отмечается в материале.

31 марта суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Однако политик оспорила приговор.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года. В случае необходимости второй тур пройдет 2 мая.

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