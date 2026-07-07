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22:13, 7 июля 2026Экономика

Новак заявил о контролируемой ситуации в российской экономике

Новак: Ситуация в российской экономике остается полностью контролируемой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация в российской экономике остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Он поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы», — говорится в сообщении.

В ходе совещания рассматривались актуальная информация Росстата за пять месяцев 2026 года, а также оперативные индикаторы за июнь.

Ранее Новак поручил принимать меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.

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