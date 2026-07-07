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16:57, 7 июля 2026Экономика

Российские власти призвали принимать меры и не допускать сбоев в поставках топлива

Новак поручил принимать меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские власти призывают принимать все возможные меры, чтобы не допускать локальных перебоев в поставках топлива. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

По итогам совещания по ситуации на топливном рынке в стране также говорилось, что рассматриваются дополнительные способы насыщения рынка нефтепродуктами. «Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами», — отметил Новак. Также он указал, что ситуация остается напряженной.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что страна выйдет из этой сложной ситуации, которую ей «создают специально». Матвиенко уточнила, что для исправления текущего положения дел нужно время. «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — подчеркнула она.

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