Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира. Об этом сообщает статистический портал Optа.

Аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира победили сборную Египта со счетом 3:2. Месси сделал результативную передачу на Кристиана Ромеро в моменте с первым голом своей команды. Этот голевой пас стал для 39-летнего форварда девятым на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел соотечественника Диего Марадону и стал рекордсменом турнира.

Также Месси стал автором второго мяча южноамериканской сборной в этой игре. Таким образом, он забил 21 гол на чемпионатах мира и укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров мундиалей.

Сборная Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия. Матч пройдет 12 июля в Канзас-сити, США. Он начнется в 04:00 по московскому времени.