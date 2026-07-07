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21:49, 7 июля 2026Спорт

Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Месси установил ассистентский рекорд чемпионатов мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира. Об этом сообщает статистический портал Optа.

Аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира победили сборную Египта со счетом 3:2. Месси сделал результативную передачу на Кристиана Ромеро в моменте с первым голом своей команды. Этот голевой пас стал для 39-летнего форварда девятым на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел соотечественника Диего Марадону и стал рекордсменом турнира.

Также Месси стал автором второго мяча южноамериканской сборной в этой игре. Таким образом, он забил 21 гол на чемпионатах мира и укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров мундиалей.

Сборная Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары ШвейцарияКолумбия. Матч пройдет 12 июля в Канзас-сити, США. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

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