Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира. Об этом сообщает статистический портал Optа.
Аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира победили сборную Египта со счетом 3:2. Месси сделал результативную передачу на Кристиана Ромеро в моменте с первым голом своей команды. Этот голевой пас стал для 39-летнего форварда девятым на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел соотечественника Диего Марадону и стал рекордсменом турнира.
Также Месси стал автором второго мяча южноамериканской сборной в этой игре. Таким образом, он забил 21 гол на чемпионатах мира и укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров мундиалей.
Сборная Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия. Матч пройдет 12 июля в Канзас-сити, США. Он начнется в 04:00 по московскому времени.