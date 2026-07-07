Песков рассказал о переданном ему родителями принципе

Песков: Родители учили меня надеяться на лучшее и готовиться к худшему

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, в какой, по его мнению, этап вступает человечество. Об этом он высказался в интервью журналу Die Weltwoche.

Песков ответил на вопрос, станет ли мир будущего лучше того, что был последние 30 лет, или же он ухудшится. «Родители учили меня всегда надеяться на лучшее, но при этом быть готовым к худшему», — рассказал он.

В том же интервью Песков порассуждал о «доброй» Европе. По его словам, «добрая, теплая и утонченная Европа» по-прежнему существует, однако она испытывает сильное давление со стороны современных политиков.