Песков: «Добрая» Европа еще существует, но она под давлением современных политиков

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «добрая, теплая и утонченная Европа» по-прежнему существует, однако сегодня она испытывает сильное давление со стороны современных политиков. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Песков рассказал, что народный артист России, дирижер Валерий Гергиев делился с ним историями о том, что многие европейские друзья продолжают поддерживать с ним теплые отношения. Однако, по его словам, они не могут пригласить его, например, выступить в Венской опере, поскольку опасаются, что после этого могут лишиться работы.

«Так что добрая, теплая, очень утонченная Европа все еще существует. Но это происходит под огромным давлением современного поколения политиков», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия будет вынуждена принять дополнительные меры безопасности на фоне милитаризации Европы. Как отметил представитель Кремля, в настоящее время Москва наблюдает трансформацию Европейского союза (ЕС) в экономический и военный блок. По его словам, это совершенно новый процесс на европейской земле.