В Кремле заявили о новых мерах безопасности на фоне милитаризации Европы

Песков: Милитаризация Европы вынуждает Россию принимать новые меры безопасности

Россия будет вынуждена принять дополнительные меры безопасности на фоне милитаризации Европы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время Москва наблюдает трансформацию Европейского союза (ЕС) в экономический и военный блок. По его словам, это совершенно новый процесс на европейской земле.

«Конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что страны ЕС, увеличивая военные расходы, стремятся приблизить военную инфраструктуру к российским границам. «Потерпит ли это какая-либо страна? Нет. Страна примет меры предосторожности. Мы сделаем то же самое. Мы обеспечим свою безопасность», — указал он.

В ходе интервью Песков также заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада. Он сообщил, что спецоперация будет закончена «на следующий день» в случае вывода Вооруженных сил Украины из российских регионов.