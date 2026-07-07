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21:57, 7 июля 2026Бывший СССР

Подозреваемым в убийстве покушавшейся на олигарха украинки предъявили обвинение

Подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева украинки предъявили обвинение

Фото: Globallookpress.com

Двоим подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на олигарха Вадима Ермолаева в Монако, предъявили обвинения. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

«Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», — говорится в заявлении.
По данным следствия, двое подозреваемых расправились с Березовской после ее возвращения на Украину.

Тело Березовской нашли под Киевом поздним вечером 6 июля. По подозрению в убийстве были задержаны двое подозреваемых: действующий офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

У жертвы обнаружили огнестрельные ранения головы. Утверждается, что сотрудник ГУР признался в убийстве. Кроме того, известно, что он и его подельник ранее переводили подозреваемой деньги и отрабатывались правоохранителями как возможно причастные к покушению на Ермолаева лица.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня.

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