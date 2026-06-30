Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 30 июня 2026Мир

В Монако подорвали украинского олигарха. Он стоит за преступной империей, которая обирает россиян и европейцев

В Монако совершено покушение на украинского олигарха Ермолаева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Kai Pfaffenbach / Livepic / Reuters

Мощный взрыв прогремел в Монако. В результате ЧП пострадали три человека.

На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться.

По данным газеты Le Figaro, в больницу были доставлены мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также их сын, 13-летний подросток. Взрослые находятся в критическом состоянии.

Материалы по теме:
«Решение принимали быстро» Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
«Решение принимали быстро»Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
2 февраля 2023
«Гибридная война будет обостряться» Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
9 января 2026

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.

Целью атаки мог стать украинский олигарх

В результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сейчас журналистам не удается до него дозвониться.

Уроженец Днепропетровска, он занимался девелоперской деятельностью и считался «главным застройщиком Днепра», изменившим архитектуру города. Бизнесмен и инвестор, основатель корпорации «Алеф» входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра.

Материалы по теме:
«Яды идеально подходят для террора» Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
«Яды идеально подходят для террора»Спецслужбы Украины готовят массовые отравления в России. Где и как они вербуют исполнителей?
29 января 2025
«Дело будет секретным» Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
«Дело будет секретным»Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
18 декабря 2024

В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил на Ермолаева санкции — по данным Службы безопасности Украины (СБУ), после 2014 года предприниматель якобы перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму по законам РФ, продолжил работу и платил налоги в российский бюджет.

Ермолаев оказался владельцем преступной империи

По утверждению украинского блогера Анатолия Шария, к организации взрыва причастен Киев — попытка убрать Ермолаева стала итогом разборки со спецслужбами и рейдерского захвата его предприятий. По данным расследовательского проекта Stop UA Scam, именно Вадим Ермолаев является одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических кол-центров, атакующих россиян и граждан ЕС. Под его контролем находились около 170 центров с 10–15 тысячами операторов.

В 2026 году подтвердилась связь одного из четырех сыновей Ермолаева — Артура с мошеннических кол-центрами в Днепропетровске. Суд Эстонии приговорил его к пяти годам лишения свободы.

«Крышевал» злоумышленников генерал СБУ Сергей Лысак, с которым у Ермолаева-старшего произошел конфликт.

СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться

Анатолий Шарийжурналист

«Как итог — введение санкций и попытки отнять у него все. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Также, выяснил блогер, подозреваемый во взрыве внешне похож на мужчину, который был завербован украинскими спецслужбами для покушения на проживающего в Испании Шария в мае этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Монако подорвали украинского олигарха. Он стоит за преступной империей, которая обирает россиян и европейцев

    Раскрыты действия ВС России после взятия под контроль Богодаровки

    Параноик выучил язык ради подслушивания коллег и узнал неожиданную правду о себе

    Германия сенсационно проиграла Парагваю и вылетела с чемпионата мира

    США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку

    Во Франции захотели получить гарантии от России

    Глава МИД страны ЕС пригрозила Украине

    Ряду россиян повысят пенсии с 1 июля

    Изнасиловавшую семерых школьников учительницу признали серьезной угрозой обществу

    Раскрыт неочевидный фактор ускоренного старения организма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok