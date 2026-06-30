В Монако подорвали украинского олигарха. Он стоит за преступной империей, которая обирает россиян и европейцев

В Монако совершено покушение на украинского олигарха Ермолаева

Мощный взрыв прогремел в Монако. В результате ЧП пострадали три человека.

На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться.

По данным газеты Le Figaro, в больницу были доставлены мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также их сын, 13-летний подросток. Взрослые находятся в критическом состоянии.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.

Целью атаки мог стать украинский олигарх

В результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сейчас журналистам не удается до него дозвониться.

Уроженец Днепропетровска, он занимался девелоперской деятельностью и считался «главным застройщиком Днепра», изменившим архитектуру города. Бизнесмен и инвестор, основатель корпорации «Алеф» входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра.

В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил на Ермолаева санкции — по данным Службы безопасности Украины (СБУ), после 2014 года предприниматель якобы перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму по законам РФ, продолжил работу и платил налоги в российский бюджет.

Ермолаев оказался владельцем преступной империи

По утверждению украинского блогера Анатолия Шария, к организации взрыва причастен Киев — попытка убрать Ермолаева стала итогом разборки со спецслужбами и рейдерского захвата его предприятий. По данным расследовательского проекта Stop UA Scam, именно Вадим Ермолаев является одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических кол-центров, атакующих россиян и граждан ЕС. Под его контролем находились около 170 центров с 10–15 тысячами операторов.

В 2026 году подтвердилась связь одного из четырех сыновей Ермолаева — Артура с мошеннических кол-центрами в Днепропетровске. Суд Эстонии приговорил его к пяти годам лишения свободы.

«Крышевал» злоумышленников генерал СБУ Сергей Лысак, с которым у Ермолаева-старшего произошел конфликт.

СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться Анатолий Шарий журналист

«Как итог — введение санкций и попытки отнять у него все. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Также, выяснил блогер, подозреваемый во взрыве внешне похож на мужчину, который был завербован украинскими спецслужбами для покушения на проживающего в Испании Шария в мае этого года.