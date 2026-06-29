В Монако прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в Монако. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает газета Le Figaro.

Утверждается, что в результате взрыва три человека пострадали. Двое из них получили серьезные ранения.

На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Подозреваемому удалось скрыться.

Ранее пять человек не выжили в результате стрельбы в городе Штаде на севере Германии. Издание Bild сообщило, что правоохранительные органы задержали «одного или нескольких» подозреваемых. Как утверждается в публикации NTV, стрельба произошла в учреждении для молодежи.