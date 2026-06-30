Раскрыта возможная личность пострадавшего при взрыве в Монако украинского олигарха

В Монако могло быть совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

В Монако, где произошел мощный взрыв, вероятно, совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Возможную личность пострадавшего раскрыл украинский портал «Новости. Live» в Telegram-канале.

«В Монако, вероятно, произошло покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева», — говорится в публикации.

Ранее издание BFMTV сообщило, что в результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. Подозреваемый в организации атаки сейчас находится в бегах. Позднее газета Le Figaro уточнила, что одним из пострадавших мог быть украинский олигарх.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство содержало болты и дробь. Он подчеркнул, что полиция проводит расследование происшествия.