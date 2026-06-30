Госминистр Монако заявил о первом теракте в истории княжества

Мерман: Взрыв в Монако стал первым терактом в истории княжества

Произошедший в Монако взрыв стал первым терактом в истории княжества. Так происшествие прокомментировал государственный министр Монако Кристоф Мирман, передает Nice-Matin.

«Это, вероятно, террористический акт. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в княжестве», — сказал он.

По его словам, взрывное устройство содержало болты и дробь. Он подчеркнул, что полиция проводит расследование происшествия.

Ранее стало известно, что при мощном взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх и члены его семьи. «Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном состоянии», — говорится в статье.