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00:39, 30 июня 2026Мир

При мощном взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх

Figaro: При взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх и его семья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrice Masante / Reuters

При мощном взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх и члены его семьи. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном состоянии», — говорится в статье.

Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток, уточняет Le Figaro.

Ранее издание BFMTV сообщало, что в результате взрыва в Монако пострадали граждане Украины. Отмечается, что подозреваемый в организации атаки сейчас находится в бегах.

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