Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 7 июля 2026Бывший СССР

Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Сотрудника ГУР задержали по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Monaco Prosecutor / Handout via Reuters

Сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины задержали по подозрению в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивал Интерпол по делу о покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

«По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы», — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, Березовская прибыла на Украину 1 июля. Отмечается, что она контактировала с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР. Последний признался, что совершил убийство Березовской совместно с другим фигурантом дела.

Следствие также установило, что оба ранее переводили ей деньги на банковские счета в криптовалюте. Во время обыска дома бывшего сотрудника правоохранительных органов был найден подвал, похожий на комнату пыток.

Тело подозреваемой в теракте против украинского олигарха обнаружили 7 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

    В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

    Иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком в автобусе в Москве

    Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

    Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

    Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

    Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

    Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок

    Капитан «Краснодара» перешел в саудовский клуб

    Российский «Ньютон» обеспечит питание РЭБ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok