Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Сотрудника ГУР задержали по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины задержали по подозрению в убийстве Анастасии Березовской, которую разыскивал Интерпол по делу о покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

«По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы», — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, Березовская прибыла на Украину 1 июля. Отмечается, что она контактировала с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР. Последний признался, что совершил убийство Березовской совместно с другим фигурантом дела.

Следствие также установило, что оба ранее переводили ей деньги на банковские счета в криптовалюте. Во время обыска дома бывшего сотрудника правоохранительных органов был найден подвал, похожий на комнату пыток.

Тело подозреваемой в теракте против украинского олигарха обнаружили 7 июля.