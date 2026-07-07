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22:12, 7 июля 2026Мир

США вновь запретили сделки с иранской нефтью на фоне атак в Ормузском проливе

США отозвали лицензию, разрешавшую производство, поставку и продажу иранской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

США вновь запретили сделки с иранской нефтью на фоне атак в Ормузском проливе. Американский Минфин отозвал генеральную лицензию, разрешавшую производство, поставку и продажу иранской нефти, передает Reuters.

Новые сделки запрещены c 7 июля, старые можно завершить до 17 июля, сообщил американский Минфин.

В Вашингтоне назвали действия Тегерана в Ормузском проливе неприемлемыми и предупредили о последствиях. Американский чиновник при этом отметил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над окончательным соглашением с Ираном, несмотря на последнюю эскалацию.

США пошли на подобный шаг после того, как три танкера сообщили, что в последние дни были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе и вблизи него. Цены на нефть после поступления информации об отзыве лицензии выросли более чем на три процента.

22 июня США временно вывели из-под санкций производство и продажу иранской нефти сроком на 60 дней (до 21 августа) в рамках дипломатических договоренностей.

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