Москвичей предупредили о снеге с дождем на Первомай

Тишковец: В Москве 1 мая ожидается мокрый снег с дождем

В Москве майские праздники начнутся с мокрого снега с дождем. Данным прогнозом в разговоре с РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

1 мая в Москве будет облачно, местами с осадками, уточнил Тишковец. Температура воздуха в этот день составит около 6 градусов тепла, спрогнозировал он. Ночью в столице она может снизиться до нуля градусов, а в Подмосковье — до минус двух.

В последующем погода начнет улучшаться, отметил метеоролог. Так, 2 мая в дневное время температура может достигать 7–12 градусов, а 3 мая колебаться в диапазоне 10–15 градусов.

Ранее стало известно, что три дня перед майскими праздниками в столице будет идти снег. По словам Тишковца, в городе в этот период выпадет месячная норма осадков. Погода же ожидается аномально холодная: ночью 28 апреля она опустится до минус двух градусов, а днем не поднимется выше плюс трех. В среду объем осадков уменьшится, но общий характер погоды останется прежним, а в ночь на четверг подморозит до минус двух.