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07:06, 12 июня 2026Мир

Жители европейской страны заявили о желании вступить в ряды ВС России

Генконсул Оранский: Некоторые французы готовы вступить в ряды ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Некоторые граждане Франции готовы вступить в ряды Вооруженных сил России. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Он отметил, что российская сторона все чаще слышит слова поддержки от простых французов. Они также выражают готовность вступить в Российскую Армию.

Ранее участник специальной военной операции (СВО) Андрей Зайцев рассказал о сослуживцах-французах. Он пояснил, что речь идет о троих добровольцах, из которых русским языком владел только один. Он и выступал в качестве переводчика для сограждан.

До этого командир российско-французского отряда БПЛА в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье заявил, что Франция ведет неофициально преследование солдат, воюющих на стороне РФ. Оно заключается в широком освещении в СМИ и навешивании ярлыков «предатель».

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