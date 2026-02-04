Реклама

Россия
10:16, 4 февраля 2026Россия

Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

Боец СВО Зайцев рассказал о служивших с ним в зоне спецоперации французах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник СВО Андрей Зайцев рассказал о сослуживцах-французах. Об этом он заявил в эфире новосибирской радиостанции «Городская волна», фрагмент интервью приводит сетевое издание «Новосибирские новости».

«В бригаде служили французы», — сказал он. Россиянин пояснил, что речь идет о троих добровольцах, из которых русским языком владел только один. Он и выступал в качестве переводчика для сограждан.

Зайцев рассказал, что французов часто задерживали на одном из блокпостов, принимая их за шпионов. «Я спрашивал их, почему они участвуют. Отвечали, что понимают, что если мы сейчас допустим, чтобы этот фашизм дальше рос, если его не искоренить, то он придет к ним», — пояснил Зайцев.

Ранее жителю Узбекистана вручили российский паспорт за участие в СВО. Служба в зоне проведения спецоперации позволяет иностранным гражданам приобретать российское гражданство по ускоренной процедуре.

