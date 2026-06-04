Жители российского города остались без воды на неопределенный срок

Жители Новороссийска остались без воды на неопределенный срок

Жители Новороссийска остались без воды на неопределенный срок. Об этом сообщил водоканал российского города в Telegram.

Причина отключения воды — подтопление артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, о котором стало известно минувшей ночью. В дальнейшем подача воды на город была снижена до объема 2650 кубометров в час. В связи с этим холодная вода в четверг, 4 июня, подавалась потребителям с 6 до 9 утра по московскому времени.

«После восстановления подачи воды и выхода Троицкого группового водопровода на режим водоснабжение населению будет восстановлено», — сказано в сообщении. При этом точное время, к которому воду должны вернуть в дома, в водоканале не назвали.

Ранее жители трех районов Хабаровска пожаловались на двухнедельное отсутствие воды. Местами в домах отсутствует не только горячее, но и холодное водоснабжение.