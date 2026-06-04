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14:52, 4 июня 2026Экономика

Жители российского города остались без воды на неопределенный срок

Жители Новороссийска остались без воды на неопределенный срок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom  

Жители Новороссийска остались без воды на неопределенный срок. Об этом сообщил водоканал российского города в Telegram.

Причина отключения воды — подтопление артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе вблизи реки Кубань, о котором стало известно минувшей ночью. В дальнейшем подача воды на город была снижена до объема 2650 кубометров в час. В связи с этим холодная вода в четверг, 4 июня, подавалась потребителям с 6 до 9 утра по московскому времени.

«После восстановления подачи воды и выхода Троицкого группового водопровода на режим водоснабжение населению будет восстановлено», — сказано в сообщении. При этом точное время, к которому воду должны вернуть в дома, в водоканале не назвали.

Ранее жители трех районов Хабаровска пожаловались на двухнедельное отсутствие воды. Местами в домах отсутствует не только горячее, но и холодное водоснабжение.

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