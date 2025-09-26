Россия
17:11, 26 сентября 2025Россия

Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Потерявший в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине руку и ногу доброволец из Узбекистана Кирилл Загородников получил российский паспорт после года отказов. Об этом пишет ИА «Регнум».

По данным агентства, паспорт гражданина России боец получил в пятницу, 26 сентября.

«Мы очень рады. Теперь Кирилл может оформить все необходимые документы для спокойной жизни. Мы можем спокойно планировать рождение детишек», — поделилась с изданием супруга военнослужащего Анастасия.

Ранее сообщалось, что Загородникову отказывали в российском гражданстве из-за того, что он заключал контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией «Редут». По этой причине ему была недоступна упрощенная схема получения гражданства.

Позднее Загородников заявил об угрозах его семье. С его слов, им звонили из Узбекистана и «предъявляли» за участие в СВО и желание получить российский паспорт.

Загородников родился в Узбекистане. Несколько лет назад он вместе с матерью переехал в Подмосковье. Одной из причин переезда он назвал регулярные унижения со стороны граждан среднеазиатской страны, которые притесняли его из-за национальности.

