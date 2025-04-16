Добровольцу из Узбекистана, потерявшему на СВО руку и ногу, отказали в российском гражданстве. Его семье начали угрожать

Потерявший на СВО руку и ногу боец Загородников заявил об угрозах его семье

Участник СВО Кирилл Загородников, потерявший в боях руку и ногу, заявил, что его семье угрожают из-за желания бойца получить российский паспорт.

При этом в гражданстве ему отказывают из-за того, что он заключал контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией (ЧВК) «Редут».

Боец поехал на СВО втайне от жены и подорвался на мине

29-летний Загородников рассказал, что родился в Узбекистане — его бабушку и дедушку отправили туда работать в советские годы. Несколько лет назад он вместе с мамой переехал из Ташкента в Подмосковье. Мужчина утверждает, что одной из причин переезда на историческую родину стали регулярные унижения со стороны узбеков, которые притесняли его из-за национальности.

Я всего этого натерпелся и просто не хочу, чтобы русские люди также терпели унижения от украинских нацистов. Я больше не смог это терпеть и молча смотреть. В один день принял решение, заключил контракт и пошел на СВО добровольцем Кирилл Загородников

Причем контракт он подписал всего через месяц после свадьбы, отправившись на СВО без предупреждения, так как «боялся, что жена сможет слезами и мольбами отговорить его». С супругой Анастасией он познакомился уже в Подмосковье.

Летом 2024 года Загородников получил легкие ранения, но вскоре вернулся на фронт. Однако уже в сентябре он, по его словам, наехал на мину (в другой публикации говорится, что позиции Кирилла и его сослуживцев подверглись атаке БПЛА). «Почувствовал кровь, и онемели нога и рука. Смотрю, а вместо ноги и руки у меня торчат кости», — вспомнил доброволец.

Загородникову отказывают в гражданстве из-за контракта с ЧВК

После лечения Загородников дома занялся токарным делом и спортом. Параллельно семья пытается получить российское гражданство, а также положенные ему как ветерану СВО протезы конечностей.

По словам супруги бойца, пока что им предоставили только временное убежище в РФ, несмотря на то, что еще с января 2024 года иностранцам-участникам СВО упростили процедуру получения гражданства.

В МВД объясняют это тем, что он служил в ЧВК, а по закону заявления о приеме в гражданство РФ без допусловий и без вида на жительство принимаются от тех иностранцев, кто заключил контракт с Минобороны России на срок не менее года.

Загородников также поделился, что при подаче документов на гражданство ему задавали множество вопросов, не связанных с СВО — спрашивали, есть ли у него родственники среди россиян. А также выдали ему огромный список документов, которые нужно собрать — свидетельства о рождении бабушки и дедушки, свидетельство об их браке, о рождении детей, все паспорта, справки с мест работы. Также он заявляет, что миграционная служба потребовала пояснительные документов о происхождении его русской фамилии — о заключении брака матери с его отцом, которая не брала фамилию мужа.

Семье бойца угрожают из Узбекистана

Для этого матери Загородникова требуется поехать в Узбекистан, однако она боится этого. Семья заявляет, что из среднеазиатской страны им поступают угрозы — утверждается, что им звонят и «предъявляют» за участие в СВО и желание получить российский паспорт.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Там в Узбекистане узнали про историю Кирилла, и вообще не факт, что не станут тянуть с выдачей документов. Ощущение, что они хотят максимально затянуть выдачу документов. Получается круговая порука — маме нужно ехать в Узбекистан и лично забирать документы, так как там очень плохо с электронным оформлением документов, но она не может, потому что боится разгневанных местных, которые намекают, что им не поздоровится», — говорит жена Анастасия.

«Регнум» добавляет, что МВД России и СПЧ обратили внимание на проблему Загородникова, в полиции пообещали оказывать максимальное содействие по получению гражданства.