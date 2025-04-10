Потерявшему руку и ногу на СВО иностранцу отказали в получении российского гражданства

Потерявшему руку и ногу на СВО бойцу из Узбекистана отказали в гражданстве РФ

Бойцу из Узбекистана, потерявшему руку и ногу на специальной военной операции (СВО) на Украине, отказали в упрощенном получении российского гражданства. Об этом стало известно агентству «Регнум».

29-летний иностранец добровольно присоединился к участию в боевых действиях. В сентябре 2024 года мужчина получил серьезное ранение — позиции, где находился он со своей группой, подверглись ударам беспилотников.

Военнослужащему пришлось ампутировать руку и ногу, три месяца он провел в госпитале. Сразу после выписки он подал документы на получение российского паспорта. Кроме того, мужчина рассчитывает на положенные ему как ветерану спецоперации протезы конечностей.

Супруга бойца поделилась, что начала сбор необходимой документации еще в декабре прошлого года. Женщина подчеркнула, что пока им предоставили только временное убежище.

«Больше никто не звонил и не писал», — отметила она.

Согласно действующему законодательству, после подачи соответствующих документов, участнику СВО должны предоставить гражданство в течение месяца со дня обращения.

Волонтеры, помогающие семье из Узбекистана, намерены обратиться в Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что бойцу спецоперации из Екатеринбурга полтора года не выдают удостоверения ветерана.