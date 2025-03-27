Получивший тяжелое ранение участник СВО остался без удостоверения ветерана

Ura.ru: Бойцу СВО из Екатеринбурга полтора года не выдают удостоверения ветерана

В Екатеринбурге переживший тяжелое ранение участник специальной военной операции (СВО) остался без удостоверения ветерана боевых действий. Мужчине не выдают документ уже полтора года, рассказал он Ura.ru

По словам бойца, он поступил на военную службу по контракту в марте 2023 года, получив назначение в расчет гранатометного отделения взвода огневой поддержки парашютно-десантного батальона. В ноябре собеседник агентства был уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания в рядах армии, а в декабре его исключили из личного состава части, направив в военкомат для постановки на учет.

Вернувшись домой, военнослужащий сразу обратился в военный комиссариат, чтобы получить положенное ему удостоверение ветерана боевых действий, которое до сих пор не выдали. Как рассказал мужчина, в военкомате намекают, что документы могли затеряться.

Боец подчеркнул, что осознает колоссальную нагрузку, которая возложена на комиссариаты страны. «Однако после ранения мне необходима реабилитация, и без удостоверения участника боевых действий я не могу получить квалифицированную помощь в специализированных военных госпиталях. В итоге я уже полтора года хожу по замкнутому кругу, и все мои попытки остаются безрезультатными», — поделился он.

Ранее о похожем случае рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, участник СВО из Свердловской области, участвовавший в боях с июля 2023 года по январь 2024 года был уволен после серьезного ранения и получил все положенные выплаты, однако удостоверение ему так и не выдали.