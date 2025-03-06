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11:00, 6 марта 2025Россия

В Госдуме рассказали об уже год пытающемся получить удостоверение ветерана участнике СВО

Депутат Иванов: Раненный боец СВО год пытается получить удостоверение ветерана
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области уже год пытается получить удостоверение ветерана. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, мужчина участвовал в боях с июля 2023 года по январь 2024 года, однако получил серьезное ранение и был уволен по категории «Д». Все положенные выплаты военнослужащий получил, однако с удостоверением возникли проблемы. «В течение года он четырежды обращался в местный военкомат. Последний раз — в ноябре. Безрезультатно», — написал Иванов.

В результате ветеран обратился за помощью к депутату, который передал всю информацию в военную прокуратуру. По итогам проверки удостоверение было направлено в адрес военкомата, к которому прикреплен россиянин. Иванов подчеркнул, что причина задержки может быть в том числе в медлительности военной части, где служил боец.

Сам заявитель удостоверение пока не получил, добавил Иванов. Он предположил, что документы еще находятся в пути.

Ранее Иванов рассказал об участнике СВО, который из-за технической ошибки остался без положенных выплат. Как выяснилось, мужчина заключил контракт с Минобороны в марте 2024 года, но деньги за это так и не получил. В ходе проверки выяснилось, что к этому привела «микроскопическая опечатка», которую исправили только в феврале.

ЖЗЛ
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