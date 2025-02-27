Участник СВО лишился выплат за контракт с Минобороны из-за «микроскопической» ошибки

Боец СВО остался без выплат из-за опечатки в документах

Участник специальной военной операции (СВО) остался без положенных выплат из-за технической ошибки. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Мужчина заключил контракт с Минобороны в августе 2024 года. Когда деньги солдат так и не получил, его жена обратилась в Татарстан, откуда ушел в войска мужчина. Там россиянке ответили, что ее муж в списках контрактников не значится.

После вмешательства прокуратуры выяснилось, что выплату не произвели из-за «микроскопической опечатки» при оформлении документов, продолжил депутат. Ошибку исправили только во второй половине февраля.

Ранее аналогичный случай произошел с другим бойцом СВО. Ему отказали в получении выплаты за ранение. В медицинских документах солдата также была опечатка, что помешало произвести начисление. Дело дошло до суда.

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