В Ирбите раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за опечатки

В Ирбите раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплате из-за опечатки. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, в октябре 2022-го россиянин отправился на фронт добровольцем. В декабре при выполнении боевых задач на Авдеевском направлении получил осколочно-минное ранение предплечья.

После того как военнослужащий прошел курс лечения — в феврале 2024 года — он обратился в управление социальной политики за получением выплаты по ранению, но получил отказ. Оказалось, что в его медицинские документы, выданные в Луганской больнице, а затем и в Федеральном центре медицины катастроф, закралась опечатка.

Дело дошло до суда. Во время разбирательства чиновники отправили запрос в медицинское учреждение, где исправили ошибку в документах. При этом, по данным прокуратуры, в течение года активных действий со стороны управления социальной политики в этом направлении не предпринимались.

Не дожидаясь решения суда, чиновники перечислили участнику СВО выплату. Речь идет о сумме 150 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области бойцу спецоперации чиновники отказались платить один миллион рублей за ранение потому, что он не был прописан в регионе. Добиваться справедливости ему пришлось в суде.

