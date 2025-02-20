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13:43, 20 февраля 2025Россия

Российскому бойцу СВО отказались платить миллион рублей за ранение

В Нижегородской области бойцу СВО отказали в выплате за ранение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Нижегородской области 37-летнему бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине чиновники отказались платить один миллион рублей за ранение потому, что он не был прописан в регионе, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, при выполнении боевого задания россиянин получил сочетанное осколочное ранение. Вернувшись с фронта, мужчина обратился в управление социальной защиты населения Сергачского муниципального округа Нижегородской области с заявлением о предоставлении выплаты, но получил отказ.

Спустя месяц после получения заявления чиновники ответили, что выплата участнику СВО не полагается «в связи с отсутствием регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на территории региона».

Дело дошло до суда, где военнослужащему удалось доказать факт проживания в российском регионе. Ему назначили выплату в размере одного миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО отказали в выплатах по ранению ввиду отсутствия медицинской справки. Выплаты он получил по решению суда.

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