Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 19 февраля 2025Россия

Вернувшемуся из плена российскому бойцу СВО отказали в выплатах

В Екатеринбурге вернувшемуся из плена российскому бойцу СВО отказали в выплатах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, при выполнении боевой задачи россиянин получил осколочное ранение и контузию, потерял сознание и попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Когда военнослужащего вернули в Россию в результате обмена, он обратился за выплатами, но получил отказ, так как предоставить справку, которая подтвердила бы факт ранения и контузии, не представлялось возможным.

Дело дошло до суда, где факт ранения удалось доказать. Бойцу СВО выплатили 150 тысяч рублей от региона. В органы военной прокуратуры также направили документы для предоставления россиянину выплат, предусмотренных федеральным законодательством. ​​​​​​​

Ранее другому участнику СВО из Свердловской области с двумя медалями отказали в выплате по ранению. Доказывать участие в боевых действиях и ранение на фронте мужчине пришлось в суде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      Россиянка возмутилась из-за отсутствия важной функции в Ora

      Отец участника СВО попал в «бюрократический ад» из-за одной ошибки. Теперь он не может установить сыну памятник

      В российском городе двое детей съели сладости и впали в кому

      В России начали испытания самолетов УТС-800

      Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

      Звезда «Кухни» рассказала об отношениях с Биковичем

      Курс рубля резко вырос

      Российская певица решила избавиться от недвижимости

      Названо опасное для жизни последствие самовольной перепланировки жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше