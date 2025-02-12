Российскому участнику СВО с двумя медалями отказали в выплате по ранению

В Свердловской области участнику СВО отказали в выплате по ранению

В Свердловской области участнику специальной военной операции (СВО) на Украине с двумя медалями отказали в выплате по ранению. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года россиянин отправился на СВО «в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России». У военнослужащего имеются награды — медали «За отвагу», а также за участие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).

В первый же месяц на фронте при выполнении боевых задач россиянин получил осколочное ранение правой кисти. Ему провели операцию, что подтверждается медицинскими документами.

Спустя год — в ноябре 2023 года — россиянин обратился в управление социальной политики в Верхней Пышме для получения единовременной выплаты по ранению. Однако получил отказ «в связи с отсутствием подтверждения».

Доказывать участие в боевых действиях и ранение на фронте мужчине пришлось в суде. Иск был удовлетворен. Мужчине перечислили 150 тысяч рублей.

Ранее участнику СВО из Тюмени отказали в региональной выплате, так как он не смог подтвердить факт своего проживания на территории российского региона.

