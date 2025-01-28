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16:08, 28 января 2025Россия

Российскому военному отказали в выплате за ранение на СВО

В Тюмени участнику СВО отказали в выплате за ранение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Тюмени участнику специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплате за ранение, пишет URA.RU.

По данным издания, военнослужащий с 2023 года проживает в Тюмени, откуда и ушел на СВО. В середине 2024 года мужчина получил ранение на фронте. Однако ему отказали в региональной выплате, так как он не смог подтвердить факт своего проживания на территории российского региона.

Дело дошло до суда. Участнику СВО пришлось предоставить в качестве доказательств договор аренды жилья и сведения из поликлиники, к которой он был прикреплен, чтобы чиновники признали его право на один миллион рублей. По итогу судебного заседания деньги перевели на счет военного, уточняет издание.

Ранее на Урале другому раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения. Дело рассматривалось в суде, военному выплатили 150 тысяч рублей.

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