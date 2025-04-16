Семья потерявшего руку и ногу бойца СВО из Узбекистана стала получать угрозы

Семье потерявшего руку и ногу на СВО добровольца начали поступать угрозы

Семье потерявшего руку и ногу на СВО добровольца начали поступать угрозы. Об это жена военнослужащего рассказала изданию «Регнум».

Ранее мужчине отказали в предоставлении российского гражданства.

По словам жены бойца, после публикации его истории семье стали поступать угрозы. Из-за этого его мать боится возвращаться в Узбекистан, где необходимо получить ряд документов для легализации в России. Родственники солдата опасаются, что там станут затягивать выдачу бумаг.

Все это время боец живет в Подмосковье. Российское гражданство он не может получить с декабря 2024 года.

Ранее россиянам рассказали об уроженце Таджикистана, который отправился на СВО ради получения гражданства России. Мужчина участвовал в боевых действиях на территории Курской области, в частности в операции «Поток», в ходе которой удалось освободить значительную часть оккупированной территории.