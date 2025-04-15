Россиянам показали мигранта, ушедшего на СВО и участвовавшего в операции «Поток»

Жителям России показали «мигранта здорового человека». Так телеканал «Царьград» назвал уроженца Таджикистана, который ушел на специальную военную операцию ради получения гражданства. Об этом говорится в Telegram-аккаунте телеканала.

Мужчина ушел на спецоперацию, чтобы стать гражданином России в ускоренном порядке. По словам бойца, он находится в России 22 года, однако за это время так и не смог получить гражданство.

Мужчина принимает участие в боевых действиях в Курской области. В частности, он участвовал в операции «Поток» — маневре, который способствовал освобождению большей части региона, контролируемой украинскими войсками до марта 2025 года.

Ранее стало известно о бойце из Узбекистана, который потерял две из четырех конечностей на СВО, но так и не получил российского гражданства. Его жена призналась, что пока им предоставили только временное убежище.