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14:53, 4 июня 2026Наука и техника

iPhone 17 Pro Max рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail: Стоимость iPhone 17 Pro Max снизилась до 85 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

В начале лета в России снизилась цена на флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 17 Pro Max можно найти в офлайн-магазинах минимум за 90 тысяч рублей. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах устройство стоит еще дешевле — 85 тысяч рублей. Дороже всего аппарат Apple предлагают в федеральных торговых сетях — там он стоит 95 тысяч рублей и выше.

«За три месяца до презентации iPhone 18 Pro Max магазины снижают цены на текущие флагманы», — заметили авторы портала. По их мнению, с этим и связано рекордное удешевление девайса. Они напомнили, что еще в апреле 17 Pro Max оценивали в 105 тысяч рублей, а в октябре 2025 года он и вовсе стоил 130 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 17 Pro Max вышел с алюминиевым корпусом и системой охлаждения. Девайс получил 6,9-дюймовый экран LTPO Super Retina XDR OLED с частотой обновления до 120 герц и яркостью до 3000 нит. Аппарат оснащен процессором A19 Pro, 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. У телефона есть аккумулятор емкостью около 5000 миллиампер-часов.

В конце мая выяснилось, что на российском рынке заметно снизилась цена iPhone 17 Pro. Стоимость флагмана снизилась до 86 тысяч рублей.

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