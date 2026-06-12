На Западе раскрыли план Зеленского и ЕС в отношении России

JDD: ЕС и Украина намеренно выдвигают России неконструктивные требования по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский с западными союзниками намеренно выдвигают России требования, которые она не примет. Об этом сообщает французский журнал Le Journal du Dimanche (JDD).

«Они предъявляют России условия, которые Москва заведомо не может принять», — отмечается в статье.

Данный план направлен на то, чтобы впоследствии обвинить РФ в якобы нежелании вести мирные переговоры, утверждает JDD, добавляя, что в таком случае следует признать, что это не конструктивный диалог, а ультиматум.

«Она [Европа] действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь. (...) Она, кажется, ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение», — заключает издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на предотвращение формирования условий для переговоров о долгосрочном мире. По словам дипломата, европейские лидеры не скрывают своей позиции в конфликте между Киевом и Москвой.