В МИД России раскрыли истинные цели предложений Европы по Украине

Захарова: Предложения лидеров Европы направлены на недопущение переговоров по Украине

Предложения лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на предотвращение формирования условий для переговоров о долгосрочном мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. Примечательно, что они сами этого не скрывают», — сообщила она.

По словам дипломата, европейские лидеры не скрывают своей позиции в конфликте между Киевом и Москвой.

Ранее Мария Захарова прокомментировала встречу замглавы МИД России Михаила Галузина с послами Великобритании, Франции и Германии строкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...» ). «Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты"», — написала она.