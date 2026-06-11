В МИД РФ прокомментировали встречу с послами Британии, Франции и ФРГ стихами Пушкина

Захарова прокомментировала встречу Галузина с послами «евротройки» стихами Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу замглавы российского ведомства Михаила Галузина с послами Великобритании, Франции и Германии строкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») Свой комментарий она оставила в Telegram-канале.

«Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты"», — написала она.

Дипломат также отметила, что послы стран, которые встречались с Галузиным, отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2024 году.

Ранее стало известно, что Михаил Галузин изложил послам «евротройки» оценку деструктивной политики руководства их стран. Российская сторона разъяснила послам свои принципиальные подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.