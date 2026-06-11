Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 11 июня 2026Мир

В МИД РФ прокомментировали встречу с послами Британии, Франции и ФРГ стихами Пушкина

Захарова прокомментировала встречу Галузина с послами «евротройки» стихами Пушкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу замглавы российского ведомства Михаила Галузина с послами Великобритании, Франции и Германии строкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») Свой комментарий она оставила в Telegram-канале.

«Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты"», — написала она.

Дипломат также отметила, что послы стран, которые встречались с Галузиным, отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2024 году.

Ранее стало известно, что Михаил Галузин изложил послам «евротройки» оценку деструктивной политики руководства их стран. Российская сторона разъяснила послам свои принципиальные подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Влиятельный чиновник арестован в Москве. При обыске у него нашли мефедрон, а сам он мог быть под кокаином

    Ким Чен Ын поздравил Путина

    Главный холостяк и любимец москвичей отпраздновал день рождения

    Популярная спортивная одежда вышла из моды по одной причине

    Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой сталкинга

    Кипр прекратит прием заявлений через визовые центры в России

    Появились подробности о зарезавшем россиянина и его сына-школьника иностранце

    В МИД РФ прокомментировали встречу с послами Британии, Франции и ФРГ стихами Пушкина

    Европе предрекли отсутствие мира без России

    Галустян и команда намусорили в горах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok