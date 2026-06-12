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07:41, 12 июня 2026Россия

Силы ПВО за ночь сбили более 200 украинских беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 231 украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globalookpress

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу, 12 июня, заявило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Уточняется, что в течение ночи 231 БПЛА был перехвачен и уничтожен над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что средства ПВО за шесть часов сбили 67 украинских дронов над регионами России. Атака была совершена в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Для ударов ВСУ использовали десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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